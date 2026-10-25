Sahada korku dolu anlar! Son dakikalarda yere yığıldı

Bartın'da oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup ikinci hafta mücadelesinde korku dolu anlar yaşandı. Bartın Atatürk Stadı'nda Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken sahada yaşanan olay herkesi endişelendirdi. Gençlik Mimar Sinan Sporun 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, mücadelenin 90+3. dakikasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Futbolcunun durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı.

HASTANEDE ANJİYOYA ALINDI

Saha içerisinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Karaaslan, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen 35 yaşındaki futbolcunun anjiyoya alındığı öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör