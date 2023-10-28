Sahika Ercümen Antalya’da gösteri dalışı yaptı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını büyük bir coşku ile kutluyor. Geçtiğimiz günlerde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 106 metre ile dünya rekorunu kıran Mili sporcu Sahika Ercümen, . Cumhuriyet kutlamaları etkinlikleri kapsamında gösteri dalışı gerçekleştirdi. Milli sporcu Ercümen'in Konyaaltı Sahili 1 Nolu Ekdağ Plajı açıklarında gerçekleştirdiği gösteri dalışını sahil kıyısından çok sayıda vatandaş izledi.

DALGIÇLAR EŞLİK ETTİ

Milli sporcu Şahika Ercümen'e dalış sırasında birçok dalgıç da eşlik etti. Şahika Ercümen, gösteri dalışında Türk bayrağı açarak kendini izleyenleri selamladı. Ercümen ayrıca, 100'üncü yıla özel hazırlanan plaket ile su altında poz verdi.

Şahika Ercümen daha sonra kendine eşlik eden dalgıçlarla birlikte denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Yüzerek sahile ulaşan Şahika Ercümen kendini izleyen ve destekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Antalyalılar Şahika Ercümen'e yoğun ilgi gösterdi.

DUYGULARIM TARİFSİZ

Gösteri dalışı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen ise, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hitaben Antalya'ya gelmeden bir dünya rekoru kırdık. Önce 100 metreye hem kadın hem erkeklerde inen ilk olan sporcu olduk. Sonrasında 106 metre ile dünya rekoru kırdık. Cumhuriyeti anmak için suyun altında bir plaket açma ve Türk bayrağı açma törenimiz oldu. Bu yıl herkesin olduğu gibi benim de duygularım tarifsiz. Milli sporcu olarak ülkemizde uluslararası platforma Türk bayrağını göndere çektirilmekten daha büyük bir gurur olamaz" diye konuştu.