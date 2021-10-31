Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan düzensiz göçmen açıklaması!

Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK), Kamerun bayraklı bir ticari gemide bulunan düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından kurtarılması hakkında açıklama yaptı. İçinde 400 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin, 29 Ekim 2021 günü sabah erken saatlerde Girit Adası doğusunda Yunanistan Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi. Açıklamada, "İçerisinde yaklaşık 400 düzensiz göçmen olan sözde Türk bayraklı bir ticari geminin yardım talep ettiği ve gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edildiği öğrenilmiştir." denildi.

Yunanistan makamları tarafından bahse konu geminin Türk Bayraklı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından alınması gerektiği belirtilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan müracaata cevaben açıklama yapıldı.

YUNANİSTAN SORUMLULUK SAHASINA

Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasında, söz konusu olayın Yunanistan'ın sorumluluk sahasında olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tük Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bahse konu gemide bulunan 400 düzensiz göçmenin sağlık durumlarından endişe duyulduğu,

Ticari geminin yardım talebinde bulunduğu ve olayın Yunanistan sorumluluk sahasında meydana geldiği dikkate alınarak en kısa sürede gerekli insani yardımın Yunanistan tarafından yapılması gerektiği" ifadelerine yer verildi.

KAMERUN BAYRAKLI

Söz konusu geminin Türk değil Kamerun bayraklı olduğu belirtilen açıklama, "Ticari geminin iddia edildiğinin aksine Türk bayraklı değil, Kamerun bayraklı olduğu, uluslararası hukuk kuralları kapsamında denizde yardıma ihtiyacı olan herkese bayrak tabiiyeti gözetmeksizin en kısa sürede gerekli İnsani yardımın yapılarak emniyetinin alınmasının gerektiği, Yunanistan makamlarına iletilmiştir. Ancak, uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda denizde tehlike içerisinde bulunan ve yardım ihtiyacı olan Kamerun bayraklı geminin Yunanistan makamları tarafından, en yakın liman olan Girit Adası'na intikal ettirilerek gemide bulunan kişilerin öncelikle can emniyetinin alınması beklenirken, bunun aksine gemi 180 deniz mili (yaklaşık 350 km) yedeklenerek 31 Ekim 2021 tarihinde Bodrum önlerine kadar intikal ettirilmiş, olası bir geri itme durumuna karşı bölgede 2 Türk Sahil Güvenlik Botu ve 1 Mobil Radar görevlendirilmiştir. 48 saatten daha fazla süre boyunca denizde bırakılan düzensiz göçmenlerin 31 Ekim 2021 tarihinde İstanköy adasına intikal ettirildikleri açık kaynaklardan öğrenilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır" denildi.