Sahilde kalbine yenildi

Derince Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden Okan Keskin, arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yapmak için Kandıra'ya gitti. Bir süre denize giren ve sonrasında kıyıya çıkarak yemek yiyen Keskin, aniden fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, Keskin'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tetkiklerde Keskin'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan Okan Keskin, burada bir kez daha kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm çabalarına rağmen Keskin kurtarılamadı. Oto galericilikle uğraşan Keskin'in ani vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Okan Keskin'in cenazesi, Derince Yenikent Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.