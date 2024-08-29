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Giriş Tarihi: 29.8.2024 15:49 Son Güncelleme: 29.8.2024 16:08

Sahilde kalbine yenildi

Günübirlik deniz keyfi yapmak için arkadaşlarıyla Kandıra sahiline giden 43 yaşındaki Okan Keskin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Sahilde kalbine yenildi

Derince Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden Okan Keskin, arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yapmak için Kandıra'ya gitti. Bir süre denize giren ve sonrasında kıyıya çıkarak yemek yiyen Keskin, aniden fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, Keskin'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tetkiklerde Keskin'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan Okan Keskin, burada bir kez daha kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm çabalarına rağmen Keskin kurtarılamadı. Oto galericilikle uğraşan Keskin'in ani vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Okan Keskin'in cenazesi, Derince Yenikent Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Sahilde kalbine yenildi
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