Sahile duvar örüp, denizi parsellemişler

Muğlan'nın doğa güzelliğiyle en eşsiz koylarından biri olan Çökertme Koyu'nda denize sıfır bölgenin bir bölümünün taş duvarla çevrilip içine prefabrik yapı yerleştirildiği sosyal medyaya yansıdı. Duvarın arkasında kondurulan prefabrik yapının yanında bayrak direği görüldü. Görüntülerde ayrıca denizin de dubalarla parsellendiği ve girişin engellendiği görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti. Konuyla ilgili Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattığı öğenildi. Bu kapsamda ekipler, yapının mevzuata uygun olup olmadığını denetleyecek.