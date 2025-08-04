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Giriş Tarihi: 4.8.2025 15:48 Son Güncelleme: 4.8.2025 15:49

Sahile duvar örüp, denizi parsellemişler

Muğla’daki Çökertme Koyu'nda sahil şeridini taş duvarla çevirip prefabrik yapı yerleştirildiği, denizin de dubalarla parsellendiği görüldü. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Sahile duvar örüp, denizi parsellemişler

Muğlan'nın doğa güzelliğiyle en eşsiz koylarından biri olan Çökertme Koyu'nda denize sıfır bölgenin bir bölümünün taş duvarla çevrilip içine prefabrik yapı yerleştirildiği sosyal medyaya yansıdı. Duvarın arkasında kondurulan prefabrik yapının yanında bayrak direği görüldü. Görüntülerde ayrıca denizin de dubalarla parsellendiği ve girişin engellendiği görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti. Konuyla ilgili Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattığı öğenildi. Bu kapsamda ekipler, yapının mevzuata uygun olup olmadığını denetleyecek.

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Sahile duvar örüp, denizi parsellemişler
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