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Giriş Tarihi: 7.10.2023 09:59 Son Güncelleme: 7.10.2023 12:07

“Şahinler” operasyonunda flaş gelişme… Ünlü inşaat firması sahibi de gözaltına alındı

Kamuoyunda “Şahinler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 43 kişinin yakalandığı operasyon kapsamında ünlü bir inşaat firmasının sahibi U.V. de gözaltına alındı. Beş olaya karıştığı iddia edilen U.V.’nin, Şahinler Suç Örgütü’nün karıştığı bir kavgada görüntüleri olduğu belirtildi.

Emir SOMER Emir SOMER
“Şahinler” operasyonunda flaş gelişme… Ünlü inşaat firması sahibi de gözaltına alındı

Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 29 Eylül Cuma günü İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen ve 43 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Operasyona dönüşen olaylardan birinde; Şahinler ile husumetli oldukları bir başka grup arasında alacak-verecek meselesinden ötürü yaşanan bir kavganın görüntüleri ortaya çıkmıştı. O kavgaya karışan kişilerden birinin de ünlü bir inşaat firmasının sahibi U.V. olduğu ifade edildi. Şahinler Grubu'nun karıştığı kavgada görüntüleri olduğu belirtilen ve aranan kişiler arasında olduğu öne sürülen U.V., İstanbul Çekmeköy'de bir arkadaşının evinde gözaltına alındı ve getirildiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dosyanın mağdurları olan Ş.Y.'nin, Ş.S.'nin ve C.E.'nin yağmalanması, R.S. ve Y.E. isimli mağdurların ise yağma amaçlı darp edilmesi olmak üzere beş farklı olaya karıştığı iddia edilen U.V.'nin 2018 yılında da yine Şahinler Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon kapsamında yedi ilde baskın düzenlenen adreslerde toplam 16 ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği, 660 mermi, üç çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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“Şahinler” operasyonunda flaş gelişme… Ünlü inşaat firması sahibi de gözaltına alındı
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