11 Nisan'da meydana gelen olayda bacaklarından yaralanan Atmış, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. O anları gözyaşlarıyla anlatan Atmış, yaşadığı korku dolu anları unutamadığını söyledi. İskenderun'da ikamet eden ve geçimini sağlamak için Arsuz'un Şarkonak Mahallesi'nde çocuk bakıcılığı yapan Zekiye Atmış, iş çıkışında evine dönmek üzere site dışına çıktığı sırada, 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olayda bacaklarından ısırılan Atmış, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

ÇÖZÜM BULUNSUN

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Zekiye Atmış, "İşi bıraktım, çıktım sitenin dışına. Daha yola bile varmadan 3 köpek birden saldırdı. Bacaklarımı ısırdılar. Hiçbir şey yapamadım, çığlık attım. Pantolonlarımı paramparça ettiler. Sesimi duyan vatandaşlar gelerek müdahale etti. Köpekler ancak o zaman dağıldı. Olay sonrası bir vatandaş beni ambulans beklenmeden hastaneye götürdü. Tedavim yapıldı. Ama bu yaşadıklarım beni çok etkiledi. Biz sadece ekmek paramız için çalışıyoruz. Eve giderken bile korkar hale geldik. Yetkililerden bu konuya duyarlı olmalarını istiyoruz. Sokak hayvanlarına bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

BEN KURTULDUM AMA BİR ÇOCUK OLSA NE OLURDU?

Zekiye Atmış, yaşadığı olayın ardından site sakinlerinin kendisi adına imza toplayıp CİMER'e başvuruda bulunduğunu da belirterek "Benden sonra bu durumu daha kötü yaşayanlar olabilir. Belki ben kurtuldum ama ya bir çocuk olsaydı? O çocuk kendini nasıl savunacaktı? Lütfen bu konuda artık bir adım atılsın. Olayın ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyorum. Hâlâ ağrılarım var, acı içindeyim. Bu durumun tekrar yaşanmaması için herkesin sorumluluk alması gerekiyor" şeklinde konuştu. Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı: Yetişmeseler beni parçalayabilirlerdi!