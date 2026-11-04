Sahneden dünyaya Gazze mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Filistin halkının yaşadığı insani dramı ve topraklarından koparılma gerçeğini konu alan "Evdeki Yabancı" adlı oyunla izleyici karşısına çıktı. Vali Aydın Baruş ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile birlikte vatandaşların izlediği oyun, tarihsel bir meselenin insani boyutunu merkeze alan anlatımıyla duygu yüklü anlar yaşanmasına da neden oldu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir tarafından kaleme alınan ve yönetilen oyun, İsrail'in 1948 yılından itibaren Filistinlilerin topraklarını usul usul gasp etmesini konu ediniyor. Eser, Filistin meselesini özellikle ev, yurt, kimlik ve insanın yaşadığı toprakla kurduğu bağ üzerinden ele alıyor. Oyunun hem yazarlığını hem yönetmenliğini üstlenen Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, oyunla seyirciyi bir halkın yaşadığı kayıplar üzerine düşünmeye davet ediyor. Sahne dili ve dramatik anlatımıyla Filistinlilerin yaşadığı toprak kaybını görünür kılmayı amaçlayan eser, izleyiciyle tarihsel gerçekler arasında duygusal bir bağ kurmayı hedefliyor. Oyunun ardından Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e bağışta bulunan izleyiciler, Prof. Dr. Aydemir ile Gonca Çılgı, Emrah Çılgı, Yakup Abdullahoğlu, Selçuk Ağırman, Sencer Torun ve Fatmanur Çavaş'ı alkış yağmuruna tuttu. Oyun her pazartesi ve Salı günleri saat 19.00'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşmayı sürdürecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör