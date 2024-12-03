Sahnelerin iki devi

Balıkesir Ayvalık'ta halk dilinde 'cücelik' olarak bilinen akondroplazi hastası ve iki bacağı protez olan Ercan Kubaş (37), yaptıklarıyla kalplerde adeta devleşiyor. 1 metre 15 santim boyu olan Kubaş, kendisiyle aynı hastalığa sahip eşiyle birlikte kurduğu tiyatro grubuyla çocuk oyunları sergiliyor. 13 ve 10 yaşlarında iki kızları olan Ercan-Aysun Kubaş çifti depremzedelere moral vermek için 6 Şubat sonrası afet bölgesine gitti. 3 Aralık Engelliler Günü'nde SABAH'a konuşan Kubaş "Ayaklarım yok ama kalbim var" dedi.