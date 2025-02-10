Sahte alkolden ölenlerin sayısı 38’e yükseldi

Ankara'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 38'e yükseldi. 32 kişinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kaçakçılık' ve 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından 104 soruşturma açılırken, 19 şüpheli tutuklandı, 34 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan Y.K.K., "Alkolü tüketmek için yaptım. Etil alkolü internetten temin ediyorum. Dijital terazi sarımsak sattığım geçen yıldan kalma" dedi. Ş.D. ise 2 yıl önce kaçak alkol üretimi yaptığını, malzemeleri de internetten satın aldığını kaydetti. Öte yandan İstanbul'da Zeytinburnu'nda sahte içki ve sahte alkol satışı yapılan iki adrese baskın yapıldı. Baskında R.E. ve S.Ş. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 80 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.