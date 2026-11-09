Sahte araç ilanı ve kredi tuzağı! 23 ilde dev siber operasyon düzenlendi:521 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde siber suçlara yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. 23 il merkezli düzenlenen operasyonlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Siirt, Şırnak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARI SAHTE İLANLARLA DOLANDIRMIŞLAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Şüphelilerin, "satılık araç", "düşük faizli kredi", "araç kiralama" ve "kapora bedeli" gibi temaları kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin ayrıca müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına da yetkisiz erişim sağladıkları ortaya çıkarıldı.

521 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 367'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan 521 şüpheliden 367'si tutuklandı. 114 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Operasyonların; "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

2 MİLYON 448 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda 2 milyon 448 bin 535 TL nakit para, çok sayıda silah ve fişek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile dijital materyale el konuldu.

SANAL DEVRİYELERDE BİNLERCE HESAP VE ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyelerde de önemli tespitler yapıldı. Asayiş ve siber suçlar kapsamında bin 140, terör örgütlerine yönelik ise 594 hesap ve şahıs belirlendi. Bu kapsamda FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik incelemeler gerçekleştirildi. Sosyal medya ve internet üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 3 bin 572 hesap ve şahıs belirlendi. Ayrıca bin 312 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.