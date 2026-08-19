Haberler Yaşam Haberleri Sahte banknot operasyonu: 524 adet sahte 100’lük ele geçirildi
Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:04

Sahte banknot operasyonu: 524 adet sahte 100’lük ele geçirildi

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte banknotları piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

BÜLENT MAVZER
Sahte banknot operasyonu: 524 adet sahte 100’lük ele geçirildi
  • ABONE OL

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte banknotların piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Iğdır kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda S.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde 524 adet sahte 100'lük banknot ele geçirildi. Ele geçirilen sahte banknotların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 509 bin 960 TL olduğu belirtildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca işlemlere başlandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, devletin menfaatlerini korumak, kişilere veya yasa dışı örgütlere haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önüne geçmek amacıyla mücadelenin mesai mefhumu gözetilmeksizin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

#IĞDIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte banknot operasyonu: 524 adet sahte 100’lük ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA