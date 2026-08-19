Sahte banknot operasyonu: 524 adet sahte 100’lük ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte banknotların piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Iğdır kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda S.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde 524 adet sahte 100'lük banknot ele geçirildi. Ele geçirilen sahte banknotların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 509 bin 960 TL olduğu belirtildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca işlemlere başlandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, devletin menfaatlerini korumak, kişilere veya yasa dışı örgütlere haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önüne geçmek amacıyla mücadelenin mesai mefhumu gözetilmeksizin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.