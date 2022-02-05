Sahte bungalovcular isim değiştirerek dolandırmaya devam ediyor!

Dolandırıcılar önce haberi paylaşıp kendilerimi etiketleyenleri Instagram'dan engellediler. Sonra çareyi isim değişikliğe giderek buldular. Instagram hesaplarındaki @sircakosk_dagevi ismini @huzur_bungolov olarak değiştirerek dolandırılığa devam ediyorlar. Instagram hesabındaki 'hikaye' ve 'gönderi' kısmında ise bungalovların fiyat bilgilerini paylaşmaya devam ediyorlar.





NE OLMUŞTU?



İş kadını Sinem İ., yarıyıl tatili için Instagram reklamlarından bulduğu "Sırçaköşk Dağ Evi" hesabının sahipleri ile iletişime geçti. 20 Ocak'ta açılan Instagram hesabında farklı farklı isimlerle adlandırılmış bungalov evlerin görselleri yer alıyordu.

Sinem İ., Sapanca'da bungalov evlerden oluşan tatil yeri için 1.250 lira ödemeyi EFT olarak Serkan Can'ın hesabına yaptı. Ancak konum bilgisi istediğinde dolandırıldığını anladı.