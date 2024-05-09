Sahte deterjan çetesi cezasız kalmadı... 2 yıl 18 ay hapis cezası aldılar

Dünyaca ünlü deterjan devlerinin amblemlerini kullanarak sahte deterjan üreten ve piyasaya süren 7 kişilik şebekenin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi, 'Marka hakkına tecavüz' suçu kapsamında şebeke lideri Şeyhamit K. ve yardımcısı İlyas G.'ye alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 18 ay hapis ve 42 bin 660 lira adli para cezası verdi. 1 şüphelinin firar olması nedeniyle dosyası ayrılırken, 1 şüpheli ise beraat etti. Diğer şüpheliler çeşitli tarihler aralığında değişen oranda hapis cezalarına çarptırıldı.

SAHTE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI

Kararda, Şehyhamit K. ve İlyas G.'nin İstanbul Esenler'deki işyerlerine yapılan baskında çok sayıda taklit ürün ele geçirildiği hatırlatıldı. Karara göre, 2019 yılında Eskişehir'de bulunan Mahmut Y. isimli kişinin işyerinde de yapılan aramalarda taklit deterjanlar ele geçirildi. Mahmut Y. verdiği ifadede, sahte deterjanları İlyas G.'den aldığını beyan ederek soruşturma birimlerine fatura sundu. İlyas G. verdiği ifadede söz konusu ürünleri Eskişehir'e sattığını ancak ürünlerin sahte olduğundan haberinin olmadığını ileri sürdü. Kararda, ürünlerin taklit olduğunu bilmemesinin mümkün olmadığı dile getirildi.

FACEBOOK'TAN SAHTE DETERJAN REKLAMI YAPMIŞLAR

Aynı tarihlerde yine Eskişehir'de Gonca Ş. isimli kişiden de sahte deterjan ele geçirildiği hatırlatılan kararda, Gonca Ş. verdiği ifadede, ürünlerin satışı için ilan verilen facebook sitesindeki telefon numaraları ile irtibat kurarak ürünleri şebeke lideri Şeyhamit ve İlyas isimli kişilerden aldığını dile getirdi.

MESLEK EDİNMİŞLER

Kararda, Eskişehir'de yaşayan Gonca Ş.'nin 2 şüpheliye iftira atması için haklı bir neden bulunmadığı için şüphelilerin suçu işlediklerine vurgu yapıldı. Kararda, şebeke lideri Şeyhamit K. ve İlyas G.'nin 'Marka hakkında tecavüz' suçunu birden fazla kez farklı zaman dilimlerinde işledikleri hatırlatılarak zincirleme suç hükümleri uygulanması gerektiği ve buna uygun karar verildiği hatırlatıldı.