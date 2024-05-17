Sahte diş hekimi cezadan yırttı... Mağdurun kuzeni tanık olunca beraat etti

İstanbul Şişli'de yaşayan Rıdvan K. (44), 1 Mayıs 2022'de dişinin ağrıdığını söylediği kuzeni Fırat K'nın önerisiyle Ferhat B'yi (40) evine davet etmişti. Bir takım aletlerle eve gelen Ferhat B, Rıdvan K'nın 8 dişi çekip kaplama tedavisi uygulayarak yeni dişler yapmıştı. Ancak uygulamanın ardından ağrıları geçmediği gibi çene yapısındaki bozulma nedeniyle dudaklarını bile kapatamayan Rıdvan K, eve gelen Ferhat B'den şüphelenerek yaptığı araştırmada Ferhat B'nin diş hekimi değil inşaat işçisi olduğunu öğrenince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

MAĞDURUN KUZENİ: TEDAVİ ETTİĞİNİ GÖRMEDİM

Başlatılan soruşturma neticesinde açılan davada; Rıdvan K'ya sahte doktoru öneren kuzen Fırat K. tanık olarak ifade verdi. Fırat K. ifadesinde; pandemi döneminde kuzeninin diş ağrısı çektiği için söz konusu şüpheliyi, doktor olarak tanıdığı için önerdiğini ancak tedavi ettiğini ya da para aldığını görmediğini söyledi. Ferhat B'nin inşaat işçisi olduğunu daha sonra öğrendiğini belirtti.

"TEDAVİ UYGULAMADIM, DOKTOR TAVSİYE ETTİM"

Mahkemede ifadesi alınan Ferhat B. ise; Rıdvan K. ile hiç görüşmediğini, Fırat K. ile konuştuğunu ve doktor tavsiyesinde bulunduğunu belirterek evde tedavi uygulamadığını, iftiraya uğradığını öne sürdü.

MAHKEMEDE BERAAT ETTİ

Duruşma savcısı, Ferhat B'nin şüpheden uzak inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti. Mahkeme; Ferhat B'nin davaya konu suçu işlediğine ilişkin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.