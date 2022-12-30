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Giriş Tarihi: 31.12.2022

Sahte içki sofrası ölüm zincirine döndü

İstanbul Bayrampaşa’da terzi Mustafa Yılmaz dükkânında ürettiği sahte içkiyi, çilingir sofrasında kardeşi ve arkadaşlarıyla içti. Üç gün içinde 5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu. Ölüm zincirini emniyetin kurduğu özel ekip çözdü

ORHAN TURAN ORHAN TURAN
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Sahte içki sofrası ölüm zincirine döndü
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi, Atilla Sokak Numara 5'te bulunan Mustafa Yılmaz'a (58) ait terzi dükkânında kurulan içki sofrası ölüm zincirine dönüştü. İddiaya göre Yılmaz ek gelir kaynağı olarak, dükkânında sahte içki imal edip 35-40 TL karşılığında satıyordu. 24 Ekim akşamı dükkânına geler bir grup arkadaşıyla alkol almaya başladı. Başka bir grup ise Gaziosmanpaşa'daki bir metruk evde alkol aldı. İlerleyen saatlerde kendi evlerine dağılan kişiler o akşamdan itibaren birer birer fenalaşmaya başladı.



İlk olarak, Gaziosmanpaşa'da ikamet eden terzi Yılmaz hastanede öldü. Masada bulunan diğer isimler de tek tek hayatını kaybetmeye başladı. Kardeşinin ölüm haberiyle şok olan Kasım Yılmaz (63), acı haberi masada bulunan diğer arkadaşlarına verdi. Ancak ertesi sabah Kasım Yılmaz da kaldırıldığı hastanede can verdi. Bir başka ölüm haberi de Mustafa Yılmaz'ın cenaze töreninde yaşandı. Arkadaşlarının tabutuna omuz veren aynı gruptaki Tuncer Alağan saatler sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü. Takip eden 3 gün içinde grupta bulunanlardan Esat F., Vedat B. de hayatını kaybetti, 2 kişinin ise gözleri kör oldu. Birlikte alkol aldıkları kişiler tek tek hayatını kaybedince metruk evde alkol alan Bülent A., Sezgin Y. ve Mehmet Emin T. de hastaneye gitti. Bir süre sonra 3'ü de fenalaştı ve komalık oldu. Entübe edilen 3 arkadaş kurtuldu.



ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ
Masadakiler kendi evlerinde hayatını kaybettiği için olay önce "münferit bir zehirlenme" vakası olarak algılandı. Ancak hastane polislerinin olayı rapor etmesinin ardından, ölüm zincirinin gizemini çözmek için özel bir ekip kuruldu. Ölen Tuncer Alağan'ın evinde ve terzi dükkânında çok sayıda şişe ve alkol ele geçirildi. Ekipler, terzi dükkânının çevresindeki kahvehane ve bilardo salonlarına müşteri kılığında girerek araştırma yaptı. Terzi dükkânına ortak olan Bülent Ş.'nin ve sahte alkolle gözlerini kaybeden kişilerin ifadesini aldı. Bülent Ş. ifadesinde "Mustafa Yılmaz ile 7-8 yıldır tanışıyoruz. 2 yıl önce dükkânlarımızı ortak hale getirdik. Benim kestiğim ürünleri dikip satıyordu. Bir süredir ek gelir olarak sahte alkol yapıp satıyordu. Dışardan bidonlarla aldığı etil ya da metil alkolün üzerine su katıp çalkalayıp ürettiği votkayı dükkâna gelen çevresindekilere pet şişeler içinde 35-40 liraya satardı. Mustafa'nın alkolleri Resul K. diye birinden aldığını biliyorum" dediği öne sürüldü. Mustafa Yılmaz'ın sahte alkolü tedarik ettiği Resul K. tutuklandı.

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Sahte içki sofrası ölüm zincirine döndü
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