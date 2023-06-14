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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Sahte içkiden zehirlenen ünlü oyuncu entübe edildi

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Sahte içkiden zehirlenen ünlü oyuncu entübe edildi
"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar ev yapımı sahte içkiden zehirlendi. 8 Haziran akşamı Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde rahatsızlanan Taşpınar, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan oyuncu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 54 yaşındaki oyuncunun entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Ev yapımı sahte içki tüketimin ne kadar zararlı olduğunu ve herkesin bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyorum" dedi. Oyuncunun eşi Berna Taşpınar ise sosyal medya hesabından "Hadi uyan, haziran da ölmek zor. Seni çok seviyorum" paylaşımında bulundu.

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Sahte içkiden zehirlenen ünlü oyuncu entübe edildi
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