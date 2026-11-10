Sahte ilaç çetesine ikinci darbe

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Türkiye'de yankı uyandıran sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı vurgununda soruşturma derinleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, İran uyruklu Moharram Jabbari liderliğindeki şebekeye yönelik 11 ildeki ilk operasyonda 21 kişi tutuklanmıştı. Şebekenin hastanelerden temin ettiği tarihi geçmiş kanser ilaçlarını merdiven altı matbaalarda basılan yeni kutu ve ambalajlarla piyasaya sürdüğü belirlenmişti.

YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ

İlk operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ve MASAK raporları, suç örgütünün derin bağlantılarını gözler önüne serdi. Şüpheliler Moharram Jabbari, Mikail Aktaş, Cumhur Yılmaz ve Emrah Atik'in cep telefonlarındaki incelemeler sonucunda şebekeyle irtibatlı 15 yeni şüpheli ve 3 kritik iş yeri takibe alındı. Üç ilde eş zamanlı düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında doktor, eczacı kalfası, hemşire, matbaacı ve depo sorumlularının bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Matbaacı Cumhur Yılmaz'ın telefonundaki yazışmalarda, kanser ilaçlarına ait prospektüslerin hazırlanması, numune gönderilmesi ve fiyatlandırılmasına dair detaylar ele geçirildi. Moharram Jabbari ve Mikail Aktaş'ın MASAK kayıtlarında, şüphelilerin yüksek tutarlı para hareketleri saptandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör