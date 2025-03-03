Sahte jant stokçusuna baskın! FETÖ şüphesi mercek altında

İstanbul Maslak Sanayi Sitesi, ilginç bir baskına sahne oldu. Sahte jant ile ilgili yürütülen bir soruşturma sonucunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları baskında çok sayıda sahte jant ele geçirildi. Tüketicileri büyük risk altına sokarak, can ve mal emniyetini hiçe sayan, kısa zamanda yüksek kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili ele geçen verilerin peşine düşen emniyet güçlerinin etkili tetkik ve takipleri kısa zamanda sonuç verdi. "Yuke" firmasında piyasaya sürülmelerine ramak kala ele geçirilen jantlara el kondu. Firmayı mercek altına alan ekipler, Almanya'da FETÖ yapılanmasının ileri gelenlerinden bir tanesi olan Ulvi Keskin'in firmanın arkasındaki isim olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.
ZEKERİYA ÖZ'Ü KARŞILAMIŞTI
Bir dönem otomobil lastiği ve jant konusunda Almanya ve Türkiye'de aktif faaliyet gösteren ve FETÖ yapılanmasının önemli isimlerinden olan Ulvi Keskin, firari eski savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da karşıladığı fotoğraflar daha evvel çeşitli basın organlarına düşmüştü.
MAL VARLIKLARINA EL KONMUŞTU
Keskin Jant Lastik ve Syron markaları ile Türkiye'de etkili bir yapılanması olan Ulvi Keskin'e ait şirketlere ve mal varlıklarına TMSF el koymuştu. Uzun bir sessizlik sonrası, FETÖ Almanya merkezli yapının Türkiye'de bir yakını üzerinden yeniden faaliyet göstermeye başladığı ve son yıllarda hızla büyüdüğü belirtiliyor. Şimdi bu sahte jant operasyonu ile başlayan tahkikatın FETÖ yapılanmasına uzayıp uzamayacağı merak konusu.