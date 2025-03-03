Sahte jant stokçusuna baskın! FETÖ şüphesi mercek altında

İstanbul Maslak Sanayi Sitesi, ilginç bir baskına sahne oldu. Sahte jant ile ilgili yürütülen bir soruşturma sonucunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları baskında çok sayıda sahte jant ele geçirildi. Tüketicileri büyük risk altına sokarak, can ve mal emniyetini hiçe sayan, kısa zamanda yüksek kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili ele geçen verilerin peşine düşen emniyet güçlerinin etkili tetkik ve takipleri kısa zamanda sonuç verdi. "Yuke" firmasında piyasaya sürülmelerine ramak kala ele geçirilen jantlara el kondu. Firmayı mercek altına alan ekipler, Almanya'da FETÖ yapılanmasının ileri gelenlerinden bir tanesi olan Ulvi Keskin'in firmanın arkasındaki isim olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.