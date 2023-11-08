Sahte pasaportlarla suçüstü yakaladılar

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; farklı ülkelere ait sahte kimlik ve sahte pasaport imalatı ve "Göçmen Kaçakçılığı" yapan E.S.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. E.S.'nin Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde ve iş yerinde yapılan aramalarda da 47 farklı ülkeye ait 330 adet sahte pasaport, 21 farklı ülkeye ait 230 adet sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 10 farklı ülkeye ait bin 132 adet sahte vize etiketi ve üç "Mor Işık Cihazı" ele geçirildi.