Sahte plakalı motosikletle dehşet saçtı: Yaya geçidinde 5 kişiye çarptı!

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (21) idaresindeki motosiklet, hızla ilerlediği sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 5 kişi yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü ise, polis ekiplerince yakalandı.
Polis ekiplerinin incelemesinde motosikletin üzerinde bulunan plakanın başka bir otomobile ait olduğu, plakanın kopyalanarak kullanıldığı da ortaya çıktı. 5 kişinin yaralandığı kazada sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari para cezası uygulanırken, Y.K. gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.