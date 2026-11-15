Haberler Yaşam Haberleri Sahte plakalı motosikletle dehşet saçtı: Yaya geçidinde 5 kişiye çarptı!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 21:10

Sahte plakalı motosikletle dehşet saçtı: Yaya geçidinde 5 kişiye çarptı!

Bursa'da hızla ilerleyen motosiklet yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 5 kişinin arasına daldı. Motosikletin çarpması sonucu 5 kişi yola savrularak yaralanırken, kaçmaya çalışan sürücünün ehliyetsiz, alkollü ve sahte plaka kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne yaklaşık 300 bin lira para cezası uygulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Sahte plakalı motosikletle dehşet saçtı: Yaya geçidinde 5 kişiye çarptı!
  • ABONE OL

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (21) idaresindeki motosiklet, hızla ilerlediği sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 5 kişi yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü ise, polis ekiplerince yakalandı.

Korktuğu için kaçmak istediğini söyleyen sürücünün yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Polis ekiplerinin incelemesinde motosikletin üzerinde bulunan plakanın başka bir otomobile ait olduğu, plakanın kopyalanarak kullanıldığı da ortaya çıktı. 5 kişinin yaralandığı kazada sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari para cezası uygulanırken, Y.K. gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

#BURSA #OSMANGAZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte plakalı motosikletle dehşet saçtı: Yaya geçidinde 5 kişiye çarptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA