Sahte profille gasp tuzağı

Adana'da Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada oluşturdukla-yada oluşturdukları sahte kadın rı profili üzerinden irtibata geçtikleri kişileri, ilişki vaadiyle ağlarına düşürdükten sonra gasp ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler Abdülkerim E. (25), Baran B. (18), Samet Ö. (27), Fırat B. (18) ve A.C.B.'nin (16), bu yöntemle 5 kişiyi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir metruk ev ve çalılığa çağırdığını tespit etti. Şüphelilerin, bıçakla tehdit ettikleri mağdurları dövdükten sonra cep telefonu, üzerlerindeki ve banka hesaplarındaki parayı gasp ettiği belirlendi. Şüphelilerin, kıyafetlerini çıkardıkları mağdurların videolarını çektikten sonra şikayetçi olmamaları için tehdit ettiği saptandı. Olayların ardından mağdurların şikayeti üzerine polis, şüphelileri adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, "Söz konusu kişilerle sokakta küfürleşme üzerine tartıştık. Sadece dövüp, videolarını çektik. Kimseden para ya da eşyalarını almadık" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Adliyeye çıkartılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör