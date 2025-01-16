Sahte reklam tuzağı ile dev vurgun: Hayal satıp 30 milyar TL kazandılar!

SAADET ZİNCİRİ YÖNTEMİ NASIL ÇALIŞTI?

Dolandırıcılar, "reklam izleyerek para kazanma" vaadiyle kullanıcıları sisteme üye olmaya teşvik etti. Üyelerden ilk aşamada belirli bir katılım ücreti talep edildi ve ardından sisteme yeni üyeler kazandırmaları durumunda daha yüksek gelir elde edecekleri söylendi. Ancak, saadet zincirinin tipik özelliği olan "üst kademelerin alt kademelerden gelir sağlaması" sonucunda, birçok kişi yatırdığı parayı kaybetti. Sistemin çökmesiyle mağdur sayısı hızla arttı.