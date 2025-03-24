Şaibeli kurultay soruşturmasında şok itiraflar: Özgür Özel’e destek karşılığında akrabaları belediyelere işe yerleştirildi!

'IPHONE DAĞITILDIĞI KONUŞULUYORDU'

Yapılan teklife itiraz ettiğini ancak Hüseyin Yaşar'ın bir daha kendisiyle irtibata geçmediğini diğer delegelerin ise Yaşar'ın baskısıyla Özel'e oy verdiklerini kaydetti. Özkanat ifadesinde, "Bu kurultaydan sonra Hüseyin Yaşar kendisi CHP parti meclis üyesi oldu. Kardeşi Adnan Yaşar'ı Batman CHP İl Başkanı yaptı. Yeğeni Cihan Yaşar'ı İstanbul Küçükçekmece CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Oğlu Mert Yaşar'ı İzmir'in bir ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Kızı Sevim Yaşar İlhan'ı da Batman CHP İl Yönetimine yerleştirdi. Hüseyin Yaşar, kurultay öncesinde otelde diğer illerden gelen CHP'li delegeler ile de yoğun bir ilişki içerisindeydi. Sürekli onlarla görüşmeler yapıyorlardı. Hepsinin ellerinde değişik çantalar vardı ama içlerinde ne olduğunu bilmiyorum. Otelde bulunan CHP'li delegeler arasında İphone marka cep telefonlarının delegelere dağıtıldığı konuşuluyordu. Hatta bazı kişilere verildiğini de duydum. Ben Hüseyin Yaşar'a itiraz ettiğim için telefon veya benzeri bir şey bana verilmedi. Otel içerisinde delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaya ikna etmek için telefon dışında para dağıtıldığını da diğer delegelerin konuşmalarından duydum" diye konuştu.