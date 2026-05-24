Haberler Yaşam Haberleri Saimbeyli ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem
Giriş Tarihi: 24.05.2026 11:39

Saimbeyli ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yaşanan depremde olumsuzluk yaşanmadı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Saimbeyli ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem
  • ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." Bu arada Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Saimbeyli ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA