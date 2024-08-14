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Giriş Tarihi: 14.8.2024 17:06 Son Güncelleme: 14.8.2024 17:07

Saimbeyli ve Feke Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde bağımsız belediye başkanı seçilen Mahmut Dal ile Yeniden Refah Partisi’nden Belediye Başkanı şeçilen Cömert Özen AK Parti'ye geçti. Her iki belediye başkanın rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Saimbeyli ve Feke Belediye Başkanları AK Parti’ye geçti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde bağımsız belediye başkanı seçilen Mahmut Dal ile Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı şeçilen Cömert Özen AK Parti'ye geçti. Her iki belediye başkanın rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadelerini kullandı: "Çok saygıdeğer Saimbeylili hemşehrilerim. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde sizlerin teveccühü ile ilçemize belediye başkanı oldum. 2005 yılında başladığım belediyecilik hayatımda hiçbir ayrım yapmadan verilen görevleri yapmaya çalıştım. Yaptığım istişareler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin bir üyesi olarak görevime partimde devam etme kararı aldım. Bu karar kendi adıma zor, ilçe adıma kolaydı. Bazılarınız alkışlar, bazılarınız eleştirip kızacaksınız. Çizgimden sapmadan güçlenerek ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha kolay ve kaliteli hizmet alabilme adına zamanla sizler de göreceksiniz ki Saimbeyli ilçemiz kuzeyin parlayan yıldızı olacak. Var gücümüzle ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Parolamız bundan sonra 'durmak yok yola devam' olacaktır" dedi.

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Saimbeyli ve Feke Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti
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