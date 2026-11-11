Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: Eylem hazırlığındalarmış!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 5-7 Kasım tarihleri arasında Sakarya merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda örgüt mensupları Z.K. (60), İ.B. (27) ve E.Ö. (19) yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı illerde 7 ayrı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.