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Giriş Tarihi: 11.11.2026 21:13

Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: Eylem hazırlığındalarmış!

Sakarya merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında eylem hazırlığında oldukları öğrenilen 3 şüpheli tutuklandı.

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Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: Eylem hazırlığındalarmış!
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 5-7 Kasım tarihleri arasında Sakarya merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda örgüt mensupları Z.K. (60), İ.B. (27) ve E.Ö. (19) yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı illerde 7 ayrı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin polis süsü vererek 2 ayrı kuyumcuyu silahla gasp etme, 4 iş yerine yönelik silahlı eylem ve 1 şahsa yönelik silahlı saldırı planlaması yaptıkları, ancak eylemleri gerçekleştiremeden yakalandıkları belirlendi.

Ayrıca, yakalanan 3 şüphelinin değişik illerde 7 ayrı iş yerine yönelik kurşunlama ve kundaklama şeklinde gerçekleşen olaylarla da bağlantılı oldukları tespit edildi. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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#SAKARYA #İSTANBUL #BURSA

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Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: Eylem hazırlığındalarmış!
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