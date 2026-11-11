Haberler Yaşam Haberleri Sakarya merkezli suç örgütü operasyonu: Eylem hazırlığında yakalandılar
Giriş Tarihi: 11.11.2026 21:42

Sakarya merkezli suç örgütü operasyonu: Eylem hazırlığında yakalandılar

Sakarya merkezli 3 ilde "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı illerde 7 ayrı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Sakarya merkezli suç örgütü operasyonu: Eylem hazırlığında yakalandılar
  • ABONE OL

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 5-7 Kasım tarihleri arasında Sakarya merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda örgüt mensupları Z.K. (60), İ.B. (27) ve E.Ö. (19) yakalandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı illerde 7 ayrı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin polis süsü vererek 2 ayrı kuyumcuyu silahla gasp etme, 4 iş yerine yönelik silahlı eylem ve 1 şahsa yönelik silahlı saldırı planlaması yaptıkları, ancak eylemleri gerçekleştiremeden yakalandıkları belirlendi.

Ayrıca, yakalanan 3 şüphelinin değişik illerde 7 ayrı iş yerine yönelik kurşunlama ve kundaklama şeklinde gerçekleşen olaylarla da bağlantılı oldukları tespit edildi.

Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

#SAKARYA #İSTANBUL #BURSA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya merkezli suç örgütü operasyonu: Eylem hazırlığında yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA