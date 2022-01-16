Sakarya meydanında intihar

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre 31 yaşındaki Cem Sarı şehir merkezindeki Hilmi Kayın İş Merkezi'ne çıktı. Bir anda kendini beton zemine bırakan genci görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Cem Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakarya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri de kendi açılarından gerekli incelemeleri yaptı. Cem Sarı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.