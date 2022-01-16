Haberler Yaşam Haberleri Sakarya meydanında intihar
Giriş Tarihi: 16.1.2022 17:57 Son Güncelleme: 16.1.2022 19:13

Sakarya meydanında intihar

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya meydanında intihar

Adapazarı şehir merkezinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezi'ne çıkan Cem Sarı kendini beton zemine bıraktı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybederken çevredekiler şok oldu.

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre 31 yaşındaki Cem Sarı şehir merkezindeki Hilmi Kayın İş Merkezi'ne çıktı. Bir anda kendini beton zemine bırakan genci görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Cem Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakarya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri de kendi açılarından gerekli incelemeleri yaptı. Cem Sarı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Babası Hakan Ural'dan onay alan Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
İhanet bildirisine imza atmıştı! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Son dakika | Eğitimde, "öğretmen devrimi"! Öğretmen odaklı eğitim modeli
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya meydanında intihar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA