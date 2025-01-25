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Giriş Tarihi: 25.1.2025 23:09

Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Balıkçı ağlarına takılan cesedin, hakkında kayıp ihbarı yapılan Evliya Kayış'a (24) ait olduğu belirlendi

AA
Sakarya Nehri’nde erkek cesedi bulundu

İstiklal Mahallesi Kavakdüzü mevkisinde balıkçı Bayram D, nehirde ağlarına cesedin takıldığını fark etti.

Bayram D'nin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine, olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla cesedi sudan çıkardı.

İncelemede, cesedin, hakkında kayıp ihbarı yapılan Evliya Kayış'a (24) ait olduğu belirlendi.

Gece evden ayrılan Kayış'ın dönmemesi üzerine, babasının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kayış'ın cenazesi, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Bayram D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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