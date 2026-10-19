Sakarya sular altında

Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bartın'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Kurucaşile ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. İlçede sahil kenarında bulunan kameriyeler de devrilerek zarar gördü. Turanlar köyünde bir evin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Amasra sahilinde dalgaların boyu 6 metreyi buldu. Bartın-Kastamonu-Cide yolunun Uğurlu mevkisinde kara yolu ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de kuvvetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı. Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Acılık Deresi ile Şahide Mar Deresi'nin debisi yükseldi. Çaydamar Deresi'nin taşan suları ana yolu kaplarken, Çaydamar Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü, Toptancılar Sokağı'nda da iş yerlerini su bastı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların bulunduğu alanı su bastı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, karayoluna kaya düşmesine neden oldu. Taşarası köyü Komato bölgesinde yamaçtan kopan dev kayaların yola düşmesi sonucu Şırnak- Beytüşşebap karayolu ulaşıma kapanırken, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Bitlis'te etkili olan aşırı yağış, yolda çökmelere neden oldu. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.