Sakarya’da 18 okulda eğitime yağış engeli!

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve sel baskınları sebebiyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki toplam 18 okulda eğitime ara verildi. Akyazı ilçesinde Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu/Ortaokulu ve Yağcılar İlkokulu, Erenler ilçesinde Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu/Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu/Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlk/Ortaokulu), Çaybaşı Yeniköy İlkokulu, Yunus Çiloğlu Ortaokulu, Karapürçek ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu ve Şehit Mustafa Geyve İlkokulu/Ortaokulu ve Karasu ilçesinde Şehit Oktay Demirci İlkokulu/Ortaokulu bir gün süreyle tatil edildi.

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