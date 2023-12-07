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Giriş Tarihi: 7.12.2023 23:25

Sakarya'da 4 katlı apartmanda yangın

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın panik yaratırken, mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DHA
Sakarya’da 4 katlı apartmanda yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi, Yunus Emre Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

Irak uyruklu ailenin oturduğu apartman dairesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evdekiler de yangını fark edip binayı terk ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler apartmanda mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken, alevlere müdahalede bulundu. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da 4 katlı apartmanda yangın
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