Sakarya’da aranan şahıs ölü bulundu

Kocaali İlçesi'nde dün evine dönmeyen 43 yaşındaki Selim Bektaş'ın ailesi bir süre bekledikten sonra durumu jandarmaya bildirdi. Kocaali Görele ve Yalpankaya Mahalleleri yapılan aramalarda sonuç alınamadı. Gece saatlerinin ardından bugün de devam eden aramalarda, Bektaş'ın dere yatağına halk arasında Pat pat denilen tarım aracının altında cesedine ulaşıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulans ekibi Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yerinde gerekli incelemesini yaparken Olay yeri İnceleme ekipleri ise Pat Pat ile cesede delil çalışması yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı inceleme sonrasında Bektaş'ın cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başladı. Öte yandan evli ve üç çocuk babası olan Bektaş'ın Kocaali Görele Mahallesi'nden Yalpankaya Mahallesi'ndeki evine saat 23.30 sırasında dönerken yoğun sis nedeniyle tarım aracının yoldan çıktığı, aracın dereye uçtuğu ve yaşanan kaza sırasında can verdiği düşünülüyor.