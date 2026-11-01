Sakarya’da ayı saldırısı! Mantar toplamak için gittiği ormanda kabusu yaşadı

Olay, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Ardınçlık mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla mantar toplamaya giden Rıdvan Eğker, ormanda bozayının saldırısına uğradı.
AYI SALDIRISINDA YARALANDI
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rıdvan Eğken için sağlık ekiplerine haber verildi.
YAŞLI ADAMIN DURUMU İYİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi