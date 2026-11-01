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Giriş Tarihi: 1.11.2026 14:35

Sakarya’da ayı saldırısı! Mantar toplamak için gittiği ormanda kabusu yaşadı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Mantar toplamak için ormana giden 67 yaşındaki Rıdvan Eğken dehşet dolu anlar yaşadı. Bozayı saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Sakarya’da ayı saldırısı! Mantar toplamak için gittiği ormanda kabusu yaşadı
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Olay, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Ardınçlık mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla mantar toplamaya giden Rıdvan Eğker, ormanda bozayının saldırısına uğradı.

AYI SALDIRISINDA YARALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rıdvan Eğken için sağlık ekiplerine haber verildi.

YAŞLI ADAMIN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA

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Sakarya’da ayı saldırısı! Mantar toplamak için gittiği ormanda kabusu yaşadı
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