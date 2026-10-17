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Giriş Tarihi: 17.10.2026 14:01

Sakarya’da DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama

Sakarya’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) gönderildi.

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DHA Yaşam
Sakarya’da DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında ifade ve teşhis bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e gönderildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAKARYA

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Sakarya’da DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
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