Sakarya’da dehşet! Alacak-verecek meselesinde kardeşi abisini vurdu

KARDEŞİ YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. G.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparak delil topladı. Kaçan şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliyi yakaladı. Hastanede tedavisi süren G.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör