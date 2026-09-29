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Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:29

Sakarya'da dehşet! Alacak-verecek meselesinde kardeşi abisini vurdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada kardeşi tarafından vurulan ağabey ağır yaralandı. Kaçan şüpheli E.Ç. yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA Yaşam
Sakarya’da dehşet! Alacak-verecek meselesinde kardeşi abisini vurdu
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Akyazı'nın Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak girişinde meydana gelen olayda, E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYI DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., yanında bulunan tabancayla ağabeyi G.Ç.'ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunun kasık bölgesine isabet etmesi neticesinde G.Ç. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARDEŞİ YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. G.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparak delil topladı. Kaçan şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliyi yakaladı. Hastanede tedavisi süren G.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA #AKYAZI

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