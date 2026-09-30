Sakarya’da dehşete düşüren anlar! Tartışma büyüyünce iş yerine kamyonuyla daldı: Müşteri saniyelerle kurtuldu!

Olay, Geyve ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, veresiye alkol almak için tekel bayisine gelen şahıs, talebi reddedilince işletmeci ile tartıştı. Talebinin reddedilmesine öfkelenen şahıs, olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra kamyonu ile geri döndü. Şüpheli, veresiye vermeyen tekel bayisinin içine kamyonuyla daldı.