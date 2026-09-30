Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da dehşete düşüren anlar! Tartışma büyüyünce iş yerine kamyonuyla daldı: Müşteri saniyelerle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 15:51

Sakarya’da dehşete düşüren anlar! Tartışma büyüyünce iş yerine kamyonuyla daldı: Müşteri saniyelerle kurtuldu!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Tekel sahibiyle tartışan kişi dehşet saçtı. Kamyonuyla tekel bayisinin içine daldı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Sakarya’da dehşete düşüren anlar! Tartışma büyüyünce iş yerine kamyonuyla daldı: Müşteri saniyelerle kurtuldu!
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Olay, Geyve ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, veresiye alkol almak için tekel bayisine gelen şahıs, talebi reddedilince işletmeci ile tartıştı. Talebinin reddedilmesine öfkelenen şahıs, olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra kamyonu ile geri döndü. Şüpheli, veresiye vermeyen tekel bayisinin içine kamyonuyla daldı.

İŞ YERİNE KAMYONUYLA DALDI

İş yerinin camlarını, vitrinlerini ve içerideki malları ezen sürücü, işletmede büyük çapta hasara yol açtı. Olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonuyla dükkana dalarak ağır hasar oluşturan şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MÜŞTERİ SANİYELER İLE KURTULDU

Kamyonun dükkana girdiği anları, işletmenin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, dükkan içerisindeki müşterilerin alışveriş yapması, kamyonun geldiğini gören müşterinin arka tarafa kaçması, kamyonun bir anda dükkanın camından içeriye girmesi ve olayın sonrasında dükkanda yaşanan panik anları yer alıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GEYVE #SAKARYA

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Sakarya’da dehşete düşüren anlar! Tartışma büyüyünce iş yerine kamyonuyla daldı: Müşteri saniyelerle kurtuldu!
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