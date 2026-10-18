Sakarya’da dere taşkınında bebeği halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personeli konuştu: "Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi”

"OPERASYONUN EN KRİTİK NOKTASI BEBEĞİN TAHLİYESİYDİ"

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Alihan Yazıcı ise kurtarma operasyonunun planladıkları gibi gittiğini ancak birkaç aksilik yaşadıklarını dile getirdi. Kurdukları ana emniyet noktasının elektrik direği olduğunu, sel sularının yükselmesiyle direğin altının oyulmaya başlanmasıyla ikinci bir ana emniyet noktası oluşturduklarını ve tahliyeyi ilk 2 kişiden sonra farklı yere almak zorunda kaldıklarını anlatan Yazıcı, "Acele etmemiz gerekiyordu, sel suları sürekli yükseliyordu. Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi. O yüzden ana emniyet noktasını yukarı çıkarmak zorunda kaldık. Onların hayatları söz konusuydu. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden pratik zekamız ve aldığımız eğitimler neticesinde geldiğimizi düşünüyorum. Zorlu ama sonu güzel yorgunlukla bitti." diye konuştu.

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Mert Çömlekçioğlu, mahsur kalanlara ulaşmak için merkezden çıktıklarında yolların kapalı olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Yanaşabilecekleri en yakın noktanın mahsur kalanların bulundukları yerin karşısı olduğunu belirten Çömlekçioğlu, "Toplantı yaptıktan sonra bir kişinin yüzerek nehrin karşısına geçmesi gerektiğini fark ettik. Bu görev de bana verildi. Kendi emniyetimi aldıktan sonra karşıya yüzerek geçtim. Daha sonra oradaki hattı kurarak göreve başladık." sözlerini sarf etti.

Çömlekçioğlu, sel suyunun kuvvetli aktığını dile getirerek, "Taşların deredeki vurma sesleri de geliyordu. Emniyetli şekilde geçtik. Taşların vatandaşımıza ya da personelimize gelme durumu da olabilirdi. Çok şükür böyle bir kaza yaşanmadı. Ailemizi ve bebeğimizi güvenli şekilde karşı kıyıya geçirdik." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör