Sakarya’da ’emek’ nöbeti: Bir yıllık uğraşları boşa gitmesin diye jandarma ekipleriyle omuz omuza!





"GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTUYORUZ"

Çiftçi Hasan Yıldız, "Bu sene don sebebiyle mağduriyet yaşadık. Mahsulümüzün büyük bir çoğunluğu yandı. Bunun yanı sıra kalan üzümlerimizi toplamaya çalışırken hırsızlık olayları ile uğraşıyoruz. Bahçelerimizden ürünlerimiz çalınıyor. Biz çiftçiler olarak jandarma ekiplerimizle birlikte bir mücadele başlattık. Yoğun bir şekilde gece gündüz nöbet tutuyoruz. Afetlerin yanı sıra bir de böyle bir bela geldi başımıza. Bu sene çok yara aldık" diye konuştu.