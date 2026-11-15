Sakarya’da eski eş dehşet saçtı: Eski eşini ve yanındaki kişiyi vurdu!

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının da bilinçlerinin açık ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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