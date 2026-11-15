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Giriş Tarihi: 15.11.2026 23:12

Sakarya’da eski eş dehşet saçtı: Eski eşini ve yanındaki kişiyi vurdu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, bir şahıs, eski eşi ve yanındaki kişiyi bacaklarından silahla vurdu. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan eski eş için çalışma başlatıldı.

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İHA İHA Yaşam
Sakarya’da eski eş dehşet saçtı: Eski eşini ve yanındaki kişiyi vurdu!
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Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.N.D. (27) ile yanındaki E.Ç. (19) silahlı saldırıya uğradı.

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan 2 kişi kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırının B.N.D.'nin eski eşi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının da bilinçlerinin açık ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#SAKARYA #ADAPAZARI

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Sakarya’da eski eş dehşet saçtı: Eski eşini ve yanındaki kişiyi vurdu!
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