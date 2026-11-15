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Giriş Tarihi: 15.11.2026 16:48

Sakarya'da feci kaza! Otomobil refüje ok gibi saplandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarparak saplanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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İHA İHA Yaşam
Sakarya’da feci kaza! Otomobil refüje ok gibi saplandı
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Sakarya D-650 kara yolu Pamukova ilçesi İsabali Mahallesi mevkiinde Bilecik istikametinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 16 U 8580 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

OTOMOBİL REFÜJE OK GİBİ SAPLANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje saplanırken, araçta bulunan 6 kişiden E.A. isimli yolcu yaralandı. Diğer 5 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

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Sakarya'da feci kaza! Otomobil refüje ok gibi saplandı
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