Sakarya’da feci kaza! Otomobil refüje ok gibi saplandı

OTOMOBİL REFÜJE OK GİBİ SAPLANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje saplanırken, araçta bulunan 6 kişiden E.A. isimli yolcu yaralandı. Diğer 5 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör