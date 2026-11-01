Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 1.11.2026 19:20

Sakarya'da İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'dan Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Araçta yapılan aramada 149,60 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da İstanbul’dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı
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Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, B.K. (30) ve S.A. (34) isimli iki kişinin Kocaali ilçesinden araçla İstanbul'a giderek Karasu ve Kocaali'ye uyuşturucu madde getirecekleri yönünde bilgi elde edildi. Şüphelilerin bulunduğu aracın İstanbul'dan hareket ederek Karasu'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler operasyon düzenledi.

ARAÇTAN 149,60 GRAM KOKAİN ÇIKTI

Polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramalarda 149,60 gram kokain ele geçirilirken, B.K. ve S.A. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SAKARYA
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Sakarya'da İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı
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