Sakarya’da kanlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Ekinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15-16 yaşlarındaki bir kız çocuğuna laf atılması üzerine E.K. ile Y.K. arasında iki gün önce sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Y.K.'nın babası Mustafa Keskin (50), durumu konuşmak üzere E.K. ile bir araya geldi. Taraflar konuşarak arayı bulsa da kısa süre sonra silahların konuştuğu bir çatışma başladı.

Meydana gelen çatışmada Mustafa Keskin ve Numan Kotan olay yerinde hayatını kaybederken, Murat K. ve Emre K. yaralandı. Olaya karışan şüpheliler İ.K. ve E.K., farklı araçlarla olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin ardından mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri güvenlik çemberine alındı. Jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı arama başlattı.

Jandarma ekipleri, çatışmanın başladığı sokaktan caddeye kadar uzanan alanda onlarca boş kovan, cadde üzerinde bulunan bir durakta mermi, yolda ise kan izlerini buldu. Yapılan incelemelerde, suçta kullanılan silahlardan biri de ele geçirildi. Kaçan şüpheliler İ.K. ve E.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.