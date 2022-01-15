Sakarya’da korkutan villa yangını!

Sonrasında birden alevlendi ve daha sonrasında itfaiye geldi. Yan tarafında bulunan evde de sağlık çalışanının eviymiş, onlara da söyledim dışarı çıkardım. İtfaiyeyi ben haber verdim ve onlar da çok kısa sürede geldiler. Yeri gösterdim, 2-3 kişi yukarı çıkıp müdahalede bulundular ama çatı lambri olduğu için alevler çok hızlı yayıldı. Yangından etkilenen yok, sadece evin içerisinde o adam vardı. Şu anda o da yok, nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.

