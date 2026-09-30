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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Sakarya’da sel felaketi: Ulaşım kepçe ile yapıldı

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Sakarya’da sel felaketi: Ulaşım kepçe ile yapıldı
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Sakarya'da 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu su altında kalan Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nin bazı sokaklarında ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlandı. Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde Hasan Kılıç'a ait 11 bin kapasiteli tavuk kümesi de sular altında kaldı. Kümes sahibi Hasan Kılıç ve yakınlarının müdahalesine rağmen su baskını nedeniyle yüzlerce yetişkin tavuk öldü. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, selden etkilenen Darıçayırı Mahallesi'ne giderek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Alemdar, "Son 27 yılın en kuvvetli yağışıyla karşı karşıyayız. Bulunduğumuz bölgeye metrekare başına 150 kilogram yağmur düştü. Tüm kurumlar tek vücut halinde el birliğiyle tahribatı ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Devletimiz burada" dedi. Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde bulunan okullar, eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verilen bazı okullar şöyle: Akyazı'da Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu/ Ortaokulu ve Yağcılar İlkokulu. Erenler'de Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu/ Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu/Ortaokulu, Erenler Ortaokulu.

#SAKARYA #AKYAZI #KARASU #ERENLER
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Sakarya’da sel felaketi: Ulaşım kepçe ile yapıldı
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