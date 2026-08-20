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Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:02

Sakarya’daki cinayette kahreden detay! Aziz Dönmez üvey oğlu tarafından vahşice katledildi: Meğer 20 gün önce...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Henüz 20 gün önce evlenen belediye personeli 45 yaşındaki belediye personeli Aziz Dönmez yeni eşinin oğlu tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden talihsiz adamdan geriye düğün görüntüleri kaldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sakarya’daki cinayette kahreden detay! Aziz Dönmez üvey oğlu tarafından vahşice katledildi: Meğer 20 gün önce...
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Birimi'nde çalışan Aziz Dönmez, evinde uyuduğu sırada üvey oğlu A.Y.F. (14) tarafından tabancayla vuruldu.

KURŞUN BOYNUNA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Dönmez, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastanede tedavi altına alınan Dönmez, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası koşarak kaçan A.Y.F. ise bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Aziz Dönmez'in, 31 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Dönmez'den geriye düğün görüntüleri kalırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SERDİVAN #SAKARYA

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Sakarya’daki cinayette kahreden detay! Aziz Dönmez üvey oğlu tarafından vahşice katledildi: Meğer 20 gün önce...
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