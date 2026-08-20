Sakarya’daki cinayette kahreden detay! Aziz Dönmez üvey oğlu tarafından vahşice katledildi: Meğer 20 gün önce...

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastanede tedavi altına alınan Dönmez, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası koşarak kaçan A.Y.F. ise bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Aziz Dönmez'in, 31 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Dönmez'den geriye düğün görüntüleri kalırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör