Sakarya’daki feci kazadan sevindiren haber! Doktor Yonca ve kocası ölmüştü! Alya bebeğin durumu ise...

Diplomasını verdim. İnanamıyorum. Başımız sağolsun" dedi. Özgür Mutlu Ulus ise, "Hocası olarak çok üzüldüm. Çok içim yandı. Çok akıllı çalışkan ilgili bir öğrenciydi. Gencecik doktorumuzu kaybettik. Ruhu şad olsun. Ailesine çok sabırlar dilerim" diye üzüntüsünü dile getirdi.