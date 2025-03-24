Sakarya’daki feci kazadan sevindiren haber! Doktor Yonca ve kocası ölmüştü! Alya bebeğin durumu ise...

Korkunç kaza, 5 Mart akşamı Sakarya'da meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine giden Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken Selman Güngör olay yerinde, doktor eşi Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Güngör çiftinin kazada ağır yaralanan 5 günlük Su Güngör isimli kız bebekleri hastanede tedavi altına alındı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör ile mühendis olan eşi Selman Güngör, Düzce Merkez Büyük Camii'nde ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü'nde gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
ALYA SU BEBEK GÖZLERİNİ AÇTI
Dr. Yonca Haymana Güngör (32) ve eşi Selman Güngör'ün (33) vefatı üzerinden 17 gün geçti. Dünyaya geldikten 5 gün sonra yetim öksüz kalan Su Alya bebekten herkesi sevindiren haber geldi. Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Su Alya bebek gözlerini açtı ve normal servise alındı. Genç çifti kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ailesi ve yakınlarının duaları kabul oldu, Su Alya bebeğin sağlık durumunun daha da iyiye gittiği öğrenildi.
HOCALARININ YORUMLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
Yonca Haymana Güngör ile Selman Güngör'ün aynı lisede okuduğu belirtilirken, 2017'de Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan genç kadın doğum uzmanının üniversitedeki hocalarını da yaptıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi. Prof. Dr. Elif Aksoy, "Çok üzgünüm. Birinci sınıfta beyaz önlüğünü giydirdim.
Diplomasını verdim. İnanamıyorum. Başımız sağolsun" dedi. Özgür Mutlu Ulus ise, "Hocası olarak çok üzüldüm. Çok içim yandı. Çok akıllı çalışkan ilgili bir öğrenciydi. Gencecik doktorumuzu kaybettik. Ruhu şad olsun. Ailesine çok sabırlar dilerim" diye üzüntüsünü dile getirdi.
ÇOK ÇALIŞKAN, SAYGILIYDI
Özdal Ersoy isimli hocası ise, "Hocası olarak çok içim yandı. Yonca'cım çok çalışkandı. Saygılıydı. Vefalıydı. İyi bir ekip arkadaşıydı. Cennet onun da eşinin de mekanları olsun. Minik yavrularına acil şifa, acılı ailelerine sabırlar dilerim" dedi.