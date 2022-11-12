Şakir Özkan Torunlar kimdir? İsrail Büyükelçisi olarak atanan Şakir Özkan Torunlar kaç yaşında, nereli?





ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR BİYOGRAFİSİ

Şakir Özkan Torunlar (d. 1960, Mersin) Türk büyükelçi.

TED Ankara Koleji'ni bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiştir. Çeşitli dış görevlerde bulunmuştur. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir.