Şakir Paşa dizisine mahkeme dur dedi: Mirasçılar haysiyet cellatlığı yapılıyor

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve başrollerinde Vahide Perçin ile Fırat Tanış gibi oyuncuların rol aldığı Mehmed Şakir Paşa ile ailesinin hayatının anlatıldığı 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi mahkemelik oldu.

"SENARYO GERÇEKLİKTEN UZAK, HAYSİYET CELLATLIĞI VAR"

Mehmed Şakir Paşa'nın mirasçıları Joane Aliye Noonan Kutup, Dianna Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan avukatları Ergin Akçay aracılığı ile dava açtı. Tedbir talepli açılan davada mirasçılar, paşanın hayatının izinsiz şekilde, hukuka ve gerçeklere aykırı biçimde çarpıtıldığını belirtti. Dizinin ağır itham ve isnatlarla senaryolaştırıldığını kaydeden aile bireyleri, senaryoda köklü ve saygın bir aileye yönelik bilinçli olarak çarpıtılmalar yapıldığını, gerçeklikten uzak ve ailenin tüm bireylerine yönelik saldırıya evrildiğini kaydetti. Mehmed Şakir Paşa ve oğlu Cevat Şakir'in torunları olan mirasçılar, hukuka aykırı bir kurguyla, ailenin toplumdaki saygınlığına ve itibarına ağır bir saldırı yapıldığını belirterek, meselenin ailenin şeref ve haysiyetini hedef alan, ağır bir haysiyet cellatlığı dönüştüğünün altını çizdi.

ERİŞİM ENGELİ, BÖLÜM, ÇEKİM DURDURMA TALEBİ

Dizi üzerinden mirasçılara yönelik, yayınlanan kanal ve internet üzerinden gerçek dışı iftira atıldığı, toplumun hafızasına gerçekmiş gibi kazınacağı kaydedilen dilekçede, dizinin yayınlanan bölümlerine erişim engeli talep edildi. Erişim engelinin yanı sıra dizinin tekrar yayınlarının durdurulması, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınlanmasının tedbiren durdurulması istendi.

MAHKEME ERİŞİMİ ENGELLEDİ, YAYINLARIN DURMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme talebi kabul etti. Yayınlanan bölümlere erişim engellenmesi, tekrar yayınlarının durdurulması ve dizinin yeni bölümlerin çekimlerinin yayınlanmasının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, kararını Erişim Sağlayıcıları Birliği, RTÜK'e ve dizinin yayınlandığı kanala gönderdi.

RTÜK AÇIKLAMA YAPTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına ilişkin, "Mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.